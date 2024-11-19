12強》中華隊晉四強！選手包機抵東京 球迷義氣相挺 16:242024/11/19 中時新聞網 黃仲瑜 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 第3屆世界棒球12強賽中華隊隊長陳傑憲（前中）19日和團隊啟程東京前，致詞勉勵大家延續預賽好狀態，繼續打出令球迷驕傲的比賽。（中華職棒提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 訂閱影音： 中時新聞網 12強棒球經典賽，中華隊於19日下午4時許，飛機已經飛抵東京機場，班機上搭載各國前往比賽的球員，還有很多義氣相挺一起前往東京加油的球迷，而中華隊球員們，下飛機後陸續通過海關，準備前往飯店，台灣的國民們一起來為中華隊加油！ 12強》曾頌恩只能搭經濟艙 上飛機後笑了：對面坐空姐 12強》中華隊帥氣西裝搭機 陳傑憲：再用百分百力量出擊 12強》體育署補助3800萬 中華隊啟程東京再頒加菜金20萬 #中華隊 #東京 #12強 #棒球經典賽 【秋天轉涼就該去野營 】 台灣10大露營場坐擁山海不去可惜 也許您會感興趣 推薦閱讀 12強》古巴教練嘆中華投手厲害 陳冠偉超狂指叉球登官網 08:052024/11/19 體育 12強》中華隊入住東京巨蛋飯店 陳冠宇脖子掛「這物」成焦點 20:512024/11/19 體育 12強》中華隊吃虧3場複賽皆「客隊」 壓軸賽台日二度對決 07:112024/11/19 體育 12強》中華隊帥氣西裝搭機 陳傑憲：再用百分百力量出擊 13:102024/11/19 體育 12強》曾頌恩只能搭經濟艙 上飛機後笑了：對面坐空姐 15:392024/11/19 體育 12強》韓國第5名保住最後顏面 預告2026經典賽捲土重來 13:372024/11/19 體育 12強》投手群失分比日本少 中華隊「3敢」策略前進東京 10:262024/11/19 體育 12強》中華隊飛抵東京台灣球迷迎接 喜獲多名球員簽名直呼「感動」 16:592024/11/19 體育 12強》與其砸1.4億標紀念球 辜仲諒：寧把錢用在中華隊 19:252024/11/19 體育 12強》中華隊主題曲是蔡阿嘎唱的！他悶「可換掉嗎」遭全場嗆爆 18:122024/11/19 娛樂 中華隊飛東京 「魚住」生日差1天 去搭經濟艙 11:402024/11/19 體育 12強》體育署補助3800萬 中華隊啟程東京再頒加菜金20萬 12:242024/11/19 體育 12強先發投手輸台灣 韓國160公里「火球戰隊」力拚雪恥 16:342024/11/19 體育 12強》球迷和古巴球星「大玩傳接球！」本尊回應了 親揭2人緣分 18:332024/11/19 娛樂 影》中華隊前進東京巨蛋！桃園機場歡送儀式最新畫面 10:592024/11/19 體育 中華隊飛東京「華航超美正妹獻花」網暴動 IG被神出了 14:552024/11/19 生活 中華棒球隊全力出征東京！闖進世界12強賽4強 力拚佳績 16:122024/11/19 體育 偶像劇？ 賈永婕尪101點燈告白 曬擁吻照她羞喊：太愛我了吧 17:462024/11/19 娛樂 體育熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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