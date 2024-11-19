12強棒球經典賽，中華隊於19日下午4時許，飛機已經飛抵東京機場，班機上搭載各國前往比賽的球員，還有很多義氣相挺一起前往東京加油的球迷，而中華隊球員們，下飛機後陸續通過海關，準備前往飯店，台灣的國民們一起來為中華隊加油！

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