海地「過渡總統委員會」（Conseil Présidentiel de Transition）任命新任總理費艾梅於11日宣誓就職，由於海地政局長期不穩，外交部拉丁美洲及加勒比海司長鄭力城指出，新內閣繼於16日舉行就職典禮，我駐海地大使胡正浩也出席觀禮，費艾梅曾2度訪台，駐館與新任外長屬舊識。

外交部今日舉行例行記者會，針對外界關心的海地局勢，鄭力城表示，海地「過渡總統委員會」11日任命新任總理費艾梅，新內閣繼於16日舉行就職典禮。此外，費艾梅過去也曾來台訪問過2次，且駐館與新任外長屬舊識。

鄭力城表示，我駐海地大使胡正浩應邀出席觀禮，並代表我國政府向新總理及內閣成員重申我願與海地政府深化兩國合作關係的立場。我駐館將持續強化與海地新執政團隊的合作，以協助推動海地民主進程，並維護台、海邦誼。

鄭力城續指，治安方面，海地黑幫近日在首都地區Solino等市持續肆虐，造成數人傷亡及大批民眾暫時逃離家園，另三家美國航空公司先後在首都太子港國際機場遭槍擊，美國「聯邦航空總署」(FAA)已於12日發布禁航海地命令，效期30日。

鄭力城表示，目前我國駐海地大使館正常運作，並持續與海地軍警單位及各國駐海地使館保持密切聯繫，以利第一時間掌握情勢；我駐館團員眷及僑民均安好。針對海地當前情勢，外交部與駐館保持密切通聯，以及時採取因應作為及保僑、護僑措施，確保我駐館團員眷及僑民安全。