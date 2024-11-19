近日網路瘋傳一段影片，有民眾將影片上傳至「社會事新聞影音」社群，顯示一名機車駕駛竟將塑膠椅子掛在頸部以上，行經新北市三重區自強路一段，引發熱議，並質疑駕駛是否涉及交通違規。三重警分局接獲媒體詢問後，指出此行為已違反相關交通法規，但因駕駛身分及違規時間無法確定，暫無法舉發。

警方表示，根據《道路交通安全規則》第88條，機車附載物品高度不得超過駕駛人肩部，且必須穩妥固定。而該駕駛以如此危險方式載運物品，已構成違反《道路交通管理處罰條例》第31條，可處以新臺幣300至600元罰鍰。然而，由於影片缺乏具體資訊，執法面臨困難。

警方呼籲，機車駕駛人務必遵守交通規則，不僅是對自身安全的保障，也避免危及他人。該分局強調，將持續加強道路交通管理，嚴格取締類似違規行為，維護道路秩序與行車安全。

民眾若目睹類似情形，可主動向警方提供線索，共同營造安全的用路環境。