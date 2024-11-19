韓國知名編劇丁瑞慶來台出席金馬獎，她和韓國名導朴贊郁長期合作，代表作有《下女的誘惑》、《分手的決心》，聊到《分手的決心》選角，丁瑞慶驕傲表示會找到湯唯主演，是因為自己的建議，「我不是很會寫浪漫的劇本，但是如果找得演員是湯唯，我會願意嘗試寫。」

丁瑞慶還說，自己住在韓國盆唐區，幾年前看到新聞說湯唯有在盆唐置產，就覺得未來有機會合作並一起喝酒，結果還真的合作了《分手的決心》，拍完片也真的一起喝了酒，那次還喝了不少，她笑說：「感覺自己似乎有預知能力！」

丁瑞慶形容湯唯是擁有很多重魅力的女演員，特別是有種神秘感，「看她不講話坐在那，給人的情緒跟感情很豐富，像是潘朵拉的盒子，有很多秘密給予人挖掘，在《分手的決心》中也都展現了出來，湯唯飾演的角色，沒有台詞純靠演出表現，反而給予更多，透過大銀幕光看到她的樣貌就會想了解她。」

丁瑞慶擅長寫「瘋女子」類型的作品，她透露新作電視劇找來全智賢主演，也是個關於瘋女子的故事，預告全智賢的角色一開始是正常公務員，後面發生反轉。講完丁瑞慶澄清說，雖然擅長寫這類題材，但她本人的內心是正常的，還搞笑丟包說：「若覺得有奇怪的地方，可能就是導演朴贊郁寫的。」