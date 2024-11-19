古曜威11月11日發行創作單曲〈100種想你〉，短短一週，引起廣大迴響，公司包下捷運西門站，從6號出口，一路至捷運站B1樓層所有大型電視螢幕，獨播古曜威MV廣告，豪砸300萬宣傳費。此次古曜威為了回饋粉絲，只要使用〈100種想你歌曲〉發表於限時動態上，並前往古曜威社群網站留言，就有機會抽到總獎金10萬元以及手機。

古曜威在忙碌的宣傳期工作空擋， 與團隊同仁們，前往了捷運西門站與自己的大型電視牆合影，然而古曜威忽然的現身在捷運站，吸引了許多粉絲們，蜂擁而上要求合照，現場更有老伯伯驚訝的盯著他看，高分貝的詢問：你是現在電視上的帥哥嗎？大家的熱情互動，讓古曜威十分感動，也暖心的分享：「距離上次發歌，也經過了一段時間，因此這次發行的 〈100種想你〉，也是100種想念古寶們了，所以準備了很多獎金、禮物要回饋給粉絲們，感謝粉絲們一路來給我溫暖與力量，希望大家都喜歡這首新歌。」