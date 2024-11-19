2024世界12強棒球賽預賽落幕，韓國無緣晉級四強複賽，輸給中華隊一役成為分水嶺，韓聯社展望2026年經典賽與2028年洛杉磯奧運，並警告國家隊成績若無法在這兩項大賽中反彈，韓國棒球的水準可能正遠離世界舞台，韓國職棒也成為「自己玩」的聯賽。

12強、奧運及經典賽為成人棒球三大賽，各隊組皆以頂尖職業球員為主，其中經典賽開放大聯盟名單的球員參賽，強度最高，猶如足球世界盃。

韓國此次先發投手表現最弱，韓聯社展望未來，點名此次未參賽，但具有國家隊實力的選手，是未來選材的重點觀察對象。

因傷退出12強的24歲元兌仁是本季韓職表現最佳的先發投手；最快球速160公里的2022杭州亞運奪冠主力文東珠，本季狀況不佳，未能入選；22歲起亞虎左投李義理，但他在今年季中進行TJ手肘韌帶置換手術，恢復狀況未知。

國際也關注最快球速高達160公里的25歲安佑鎭，能否甩開霸凌負面印象，重新被國家隊所接納，他在去年進行TJ手術，最快明年就能重返舞台，旅美機率相當高的他，將成一大助力。

另外，27歲NC恐龍左投具昌謨若能擺脫傷病問題，將幫助韓國提升先發戰力；23歲蘇珩準若能重回先發投手位置，同樣能夠提升整體實力，蘇珩準去年動TJ手術，今年從牛棚復出，僅投8.1局仍被帶入12強名單。

最受韓國媒體期待的或許是20歲旅美小將張賢碩，他效力洛杉磯道奇，今年在新人聯盟表現不佳，24.1局投球防禦率高達8.14，但升上層級較高1A時5場先發出賽，12.1局投球防禦率僅2.19，且今年36.2局飆出68次三振，三振功力驚人，未來潛力十足。