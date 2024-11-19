Amazon Web Services（AWS）「2024年高雄雲端產業峰會」今（19）日在高雄展覽館登場，AWS台灣暨香港總經理王定愷分享指出，透過AWS助攻夜市、演唱會到半導體等橫跨庶民經濟到高科技產業，力助業者加速創新轉型。市長陳其邁也期待藉由AWS全球領先的雲端技術，讓創新應用以高雄為起點邁向世界，吸引更多國際資源投入。

「2024年高雄雲端產業峰會」今年以「創新生成，AI賦能：從半導體到庶民經濟，引爆港都數位新經濟」為主題，除分享AWS以技術力協助高雄百工百業之外，也邀請恩智浦半導體、漢神購物中心等多家在地企業，分享如何善用AWS技術加速創新轉型的成功經驗，展現高雄從半導體製造業革新到民生消費經濟都能導入最新的科技應用。

王定愷指出，AWS以促進雲端與AI技術普及為使命，讓高雄百工百業都能應用全球領先的AI技術。AWS深耕高雄多年，全力協助高雄邁向數位新都，積極培育新一代在地人才，並幫助高雄新創接軌國際資源與市場，達成「有志青年免北漂，雲騰高雄能出海」。

陳其邁特別出席峰會，他提到，現在是AI 2.0時代，人工智慧領域進展相當快速，無論在新創公司及國際大廠的進駐，或日常生活、演唱會經濟、智慧科技產業等，高雄都呈現跳躍式成長，積極導入兼具智慧與便利的新技術。

陳其邁說，非常感謝AWS長期深耕高雄，讓有志青年能返鄉，協助新創公司能出海，讓高雄逐步在5G AIoT等這些技術應用落地，同時也能朝著往商業模式，或服務模式等各領域的驗證，形成最完整的一個場域。

陳其邁指出，高市府從硬體設施、軟體服務逐步打造產業生態系，從亞灣計畫、5G AIoT創新園區落實到亞灣2.0計畫，便是希望有一個非常好的亞灣生態系，吸引大型的系統整合商進駐，同時結合原來的新創公司，將各項解決方案，藉由雲端出海，也可以讓台灣整體的人工智慧2.0時代來臨時做好挑戰搶得商機。