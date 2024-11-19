被稱為「47人案」的民主派「串謀顛覆國家政權」案，45名已定罪的被告19日遭判刑。外交部表達高度關切並嚴正譴責中國政府利用司法手段與不公正程序，壓制香港民主派人士的政治參與和言論自由，強調民主自由是普世價值，台灣支持香港人民追求自由民主。

針對香港法院於19日對民主派「47人顛覆案」中45位遭控「串謀顛覆國家政權罪」宣判，外交部表達高度關切，並嚴正譴責中國政府利用司法手段與不公正程序，壓制香港民主派人士的政治參與和言論自由，嚴重侵犯香港人民追求自由與民主的基本權利。

外交部注及，許多民主國家和國際組織持續對本案表達關切，直指令香港繁榮的自由與法治再次受到踐踏，香港的基本自由和民主遭到進一步侵蝕，並凸顯香港人權的迅速瓦解。

外交部強調，民主自由是普世價值，台灣支持香港人民追求自由民主。呼籲中國政府停止對香港人民追求自由與民主的迫害，也呼籲香港政府確實保障香港人民的自由人權，停止政治打壓，釋放本案關押人士。

外交部也呼籲，國際民主陣營持續關注香港情勢，台灣將與捍衛自由人權的民主夥伴攜手同行，共同抵抗專制勢力的擴張。