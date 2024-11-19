瑞祺電預估，今年第四季營運可望優於今年前三季平均表現，年度營收獲利可望微幅成長。雖然明年第一季營收遇到過年等因素，明年第一季狀況恐不似今年第四季強勁，明年各方進一步改善助力下，明年第三季起可望大幅成長，明年度營收、淨利、每股盈餘均目標高成長，其中受到OT網安市場、高階機種專案、新商模業績推展，年度營業收入雙位數成長可期；毛利率受到多元化產品組合、產品成本優化，營業淨利率也受到費用持續優化，明年度雙率也挑戰雙位數成長，年度EPS高個位數成長可期。

瑞祺電明年各區表現上，成長率可望北美區最亮眼，而中國市場，明年預估不會有大幅上揚，轉型啟動下，換成另一個模式銷售，便需要時日。

瑞祺電2025年各目標市場與產品線營運展望，三大事業領域皆可望成長，其中網路安全上，新世代ADC高階高單價產品陸續量產並將在2025年放量；OT產品線由晶圓製造擴展到封裝製程，並已收到2025年訂單；新商模將於日本、印度與軟體策略夥伴共同推展解決方案之銷售，並配合樺漢(6414)母集團東南亞開拓藍圖，奠定中長期轉型、成長基石。軟體定義廣域網(安全存取服務編緣)方面，具雲端功能安全存取服務邊緣(SASE, X86-Based)產品線預計出貨持續成長；新增專業家用網安新應用市場之產品將在2025年放量並且持續增加產品線，擴展多元應用；多重無線產品增加低軌衛星延伸應用。最後整合式通訊系統上，電信基礎建設的高階產品(×86-Based)開發中，導入美國基礎建設大型專案將在2025年量產，將是2025年的業績成長主要來源；並推出針對電信與AI大數據所需的DPU產品，也將挹注營收。

而近期國際貿易演變，瑞祺電也重申集團因應對策，其中關於美國關稅問題，樺漢集團全球生產及服務據點服務範圍，降低關稅影響；美中台競合，建立美國DRP新夥伴，完成中國子公司轉型，專注中國及中南亞市場；節能減碳方面，置入產品設計，持續推動各在地化生產，導入集團策略(RE100)；東南亞崛起，開始多元化商模投資策略夥伴整合，透過樺漢集團全球資源布局，瑞祺電從產品、行銷進行全球推廣，亞太(ASEAN)優先。