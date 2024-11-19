中信金的做法，相較於兆豐金等公銀行庫顯得較具有彈性，也顧及到社群平台資訊管道流通性。

中信金總經理高麗雪表示，「阻詐」是無庸置疑的。中信金透過跟警政署、高檢署等等很多不同的方案，來協助並建制像是神盾的聯聯防，這些阻詐我們是不會停止，會持續的。至於透過社群平臺的部分，因為社群平臺已經是普遍一般大眾取得資訊的重要的管道之一。中信金會確保民眾獲得的是真實、無誤，相關資訊會透過中國信託的官方帳號，或者是透過同樣經過認證的合作機構的官方帳號來執行。

換言之，如果是中信金集團成員在LINE、facebook等社群媒體經營的官方帳號，中信金集團會繼續投放廣告，因為屬於實名制，而且管道本身是中性的，重點在於要怎麼運用它，中信金集團有很多客戶利用社群平台在接受公司的訊息。這部分的服務與廣告投入還是會繼續。不過，如果不是中信金集團成員在社群媒體經營的園地，中信金將響應政策，不再對這些社群平台及網紅投放廣告。