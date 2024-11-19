「雲達科技持續與AMD合作，將尖端的AI和HPC技術推向市場」，雲達科技總經理楊麒令表示，「我們現在有更多產品採用AMD EPYC處理器和AMD Instinct GPU，凸顯雲達致力於提供創新解決方案的承諾，以滿足客戶不斷演進的需求」。

「AMD企業解決方案提供了我們客戶所需的運算能力，可實現最嚴苛的AI資料中心工作負載」，AMD伺服器事業部資深副總裁Ravi Kuppuswamy表示，「藉助高效的Zen 5核心和基於小晶片的創新架構，我們打造了一系列先進且多元的伺服器，符合我們的客戶以及現代資料中心不斷演進的需求」。

雲達科技展出以下高性能、高密度伺服器，可滿足AI驅動的資料中心需求：

一、QuantaGrid D74A-7U：QuantaGrid D74A-7U搭載雙AMD EPYC 9005系列處理器並支援八個AMD Instinct GPU，專為AI訓練而優化。其中AMD Instinct GPU與 AMD ROCm?軟體無縫整合，支援開放標準網路連線以應對高要求的工作負載，並支援主要AI框架。

二、QuantaGrid D75M-5U：同樣搭載雙AMD EPYC 9005系列處理器，該處理器基於AMD Zen 5架構，為以AI為核心的環境提供平衡且具成本效益的解決方案。它具備水冷功能，在多種工作負載下展現出色的性能與能源效率，足以應對企業不斷演變的AI需求。

三、QuantaGrid D44N-1U：該伺服器具備先進的冷卻設計雲達科技攜手AMD亮相SC24：推出搭載EPYC 9005處理器的高性能伺服器，滿足AI與HPC需求，可支援空冷和水冷。搭載雙AMD EPYC 9005系列處理器，支援最多5個PCIe 5.0擴展插槽和2個單寬加速器，可滿足AI推理工作負載需求，並採用DC-SCM架構以應對不同的配置需求。