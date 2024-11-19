巴拉圭上巴拉納省長托雷斯（César Landy Torres）夫婦於19日至23日訪台，外交部指出，托雷斯立場堅定友我，這次首度訪台將實地見證我國經貿及教育發展成功經驗，訪團一行除拜會法務部外，也將至新竹科學園區、故宮、宜蘭傳藝中心等，並與巴國留台學生座談。

外交部發布新聞稿指出，巴拉圭上巴拉納省長托雷斯夫婦應我國政府邀請，偕員於19日至23日訪台，外交部表達誠摯歡迎。

外交部說明，托雷斯是巴國重要地方首長，年輕有為且立場堅定友我，這次首度訪台將實地見證我國經貿及教育發展成功經驗，並拓展巴國農牧工商重鎮上巴拉納省與我方合作機會，增進雙邊互惠共榮關係。

外交部指出，托雷斯夫婦訪台期間將接受外交部常務次長陳立國款宴，並拜會法務部、台北市政府警察局勤務指揮中心及財團法人國際合作發展基金會，另參訪新竹科學園區、國立故宮博物院、國立傳統藝術中心宜蘭園區及自由廣場等，以及與巴國留台學生在國立臺灣科技大學進行座談。