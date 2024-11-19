江啟臣攜手地方爭取8千萬改善山海線地區5處道路。（江啟臣辦公室提供／李京昇台中傳真）

台中市海線地區多處路段年久失修，在地方爭取之下，將以8000萬元改善大甲區如意路、大安區龜殼路、外埔區六分路、豐原與潭子區中89 線等5個路段，立法院副院長江啟臣今日到場會勘，盼改善工程能促進地方交通品質提升。

江啟臣今天邀請交通部公路局、台中市政府建設局、台中市養護工程處、台中市議員李文傑、大甲區公所、大安區公所、外埔區公所與多位在地里長針對改善工程辦理會勘，台中市議員楊啓邦服務團隊也派員參加。

江啟臣指出，路平是城市發展的基本要素，也是市民最容易接觸到的建設。大台中幅員廣大，光是主要幹道總長度就超過4000公里，在資源有限的前提下，如何有效整合資源，分階段改善各個區域的道路狀況，進而提升行人、車輛的安全性與用路品質非常重要，好的道路品質也對減少車禍發生有幫助，希望透過持續努力，讓台中逐步打造成為「道路友善城市」。

江啟臣表示，在李文傑、楊啓邦多位市議員關心下，他也積極向交通部爭取經費，最終公路局核定補助5處改善工程，總經費8000萬元，公路局將補助4000萬元，可望改善大甲區如意路、大安區龜殼路、外埔區六分路、豐原與潭子區中89 線等5個路段。

他說，海線部分共有4處改善工程，這些路段都是因為年久失修，路面重複補丁造成凹凸不平，地方反映已久卻始終苦無經費。今日特別來到大甲區會勘，就是要跟大家報告好消息，中央地方攜手合作，就是希望讓海線地區鄉親享受到更高品質的道路環境。

他提到，豐原潭子中89線道路改善，剛好位於豐原與潭子的交界，他跟楊瓊瓔委員也非常關心，路段鄰近國道四號潭子交流道，車流量非常大，未來工程完工後，可望改善道路平整度，並提升用路安全。

台中市政府建設局總工程司陳建權表示，感謝江啟臣協助向公路局爭取經費，也謝謝公路局的支持。豐原與潭子路段工程經費約4000萬、大甲區如意路工程經費1700萬、大安區龜殼路工程經費900萬、外埔區六分路工程經費合計1400萬，會在年後開工，工期預計180日曆天。

李文傑指出，道路是地方發展的命脈，直接影響居民的生活安全與便利性，而「路平、燈亮、水溝通」更是民眾關注的焦點，此次包含甲安埔在內的路平工程範圍，經多次會勘與協調整合後，由市府提報中央爭取經費支持，特別感謝立法院副院長江啟臣及市長盧秀燕對海線基層建設的重視與支持。

楊啓邦議員表示，「路平、燈亮、水溝通」是民生必需，盡力完成民眾所託更是民意代表的職責。安全是回家唯一的道路，民眾只是希望自己每天出門回家的道路能夠平順安全。