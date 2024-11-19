少女時代隊長「信聽太」太妍，於去年11月推出專輯《To. X》，其同名主打歌至今在韓國主要音源平台排行榜仍榜上有名，時隔1年，太妍帶著新迷你專輯《Letter To Myself》回歸歌壇，此張專輯講述了在各種情況下，面對外界時自我的感情與集中於內心世界的故事內容，傳遞溫暖的安慰訊息。

推出新作的太妍表示，能減少長時間以來的1項待辦清單，覺得很有成就感；在籌備專輯時，將每1首歌曲都當作主打歌來看待，集中所有精力。主打歌〈Letter To Myself〉是首融合悠揚吉他聲與抒情又有爆發力的旋律的流行搖滾風格歌曲，歌詞內容是寫給曾經讓自己痛苦的過去自己的信，包含著埋藏在心底生疏卻堅韌的安慰話語。

除了新專輯，太妍也稍微聊到了演唱會進度。（avex提供）

太妍提及為了不讓歌曲過於真摯或沉重，盡可能淡然地詮釋表現，並透露在選主打歌時，另有強力的候補歌曲，公司內部人員都選擇了另1首歌，因〈Letter To Myself〉很符合她的喜好，且主打歌曲是她來唱的，因此堅持己見、力排眾議做出的決定。而另外1首有力的主打候補歌曲，便是收錄曲〈Disaster〉。

太妍此次特別錄製問候影片，笑談選定主打歌的原因全憑自己的感覺；已是出道17年大前輩的她，面對錄音還是謹慎看待，至今還無法完全享受錄音瞬間；若寫信給10年後的自己，她只想問1句：「妳幸福嗎？」

回憶今年8月首次到訪高雄，感謝粉絲們熱情的歡呼和應援聲，讓太妍能在溼熱的天氣、久違的舞台上，消弭緊張感度過開心的時光；最後感謝粉絲的支持與等待，並說道：「很快會帶著更多好消息回來。」另太妍在專輯發行當天的倒數直播中稍微聊到了演唱會，準備進度令粉絲十分期待。