台中警方20247月1日起於北屯區環中路與崇德路口啟用科技執法取締交通違規。（中市警五分局提供／馮惠宜台中傳真）

用路人小心荷包失血了！台中警方今年（2024）7月1日起於北屯區環中路與崇德路口啟用科技執法，短短4個月已舉發3095件交通違規，粗估罰鍰總金額數百萬元；另太平警方近日也針對轄區熱點執行噪音車取締「改裝車輛及噪音檢測」勤務，2天就查獲噪音車輛等33件，每件罰鍰金額1800元至3600元不等。

台中北屯區環中路與崇德路口因緊鄰台74線匝道、洲際棒球場，每日來往車輛眾多，更是台中市十大易肇事路口，警方於今年7月1日起正式啟用該路口科技執法設備，加強取締。

中市警五分局統計至10月31日止，該路口科技執法共舉發3095件交通違規，其中又以跨越雙白線1166件為最多，直行車占用轉彎車道1051件次多，另外尚有345件在多車道左轉彎，不先駛入內側車道，176件闖紅燈等違規。

對於整體罰鍰收入，中市警五分局並未透露，只表示，每件皆依《道交條例》舉發，由交通裁決所裁罰，依不同樣違規樣態罰鍰在1200元至3600元不等；而該路口也因交通執法今年1至10月共發生48件交通事故，與去年63件相比，減少23％事故發生率。

另，太平警方針對夜間熱時、熱點，結合市府環保局及台中監理站共同執行取締「改裝車輛及噪音檢測」靜城專案勤務，單日晚間2小時內即查獲4輛不合格機車，不合格率44.4％，依《噪音管制法》等規定告發，可處新台幣1800元至3600元罰鍰不等。

太平警分局隨後又接連2日內規畫靜城專案勤務，合計查獲噪音車輛4件、違規改裝2件、無照（越級）駕駛2件、通報環保局噪音網25件。