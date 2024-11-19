田雅芳表示，施淑婷的道歉看起來是不情不願，她不會接受這種沒有誠心的道歉，再加上施的言語有極具汙辱與誹謗的刑事責任，她還是會提告。（陳育賢攝）

新竹市政府民政處長施淑婷19日在議會總質詢時，在自己臉書粉專對著無黨籍議員田雅芳開直播，並一邊說「誇張耶」、「胡說八道」，引發各黨派議員怒火，直指是嚴重藐視議會，經議長許修睿與各黨團總召協調，施淑婷今天下午在市議會審查總預算前，向大會所有同仁、所有議員與「非當事人」道歉，希望讓此事件落幕。

不過，田雅芳在施淑婷道歉之後表示，施淑婷的道歉看起來是不情不願，她不會接受這種沒有誠心的道歉，再加上施的言語有極具汙辱與誹謗的刑事責任，她還是會提出刑事的告訴，希望能以正視聽，懲其不法。

時代力量市議員林彥甫首先揭露，今天上午無黨籍議員田雅芳質詢時，民政處長施淑婷在自己臉書粉專對著議員開直播，並一邊說「誇張耶」、「胡說八道」、「詆毀政府機關」等不認同的話，林彥甫認為，這樣的行為真的很誇張，在議員質詢時開直播，根本嚴重藐視議會，更是全台首例，也違反議會錄音錄影管理規則。

施淑婷稍早則是表示，在議場上直播並無違反相關議事規則，她也認為在民主殿堂上，議員有權質詢及監督，但不代表能夠抹黑造謠，她要捍衛機關及同仁的名聲，個人在備詢時的低語，並無影響議事過程。

但下午3時市議會審查總預算前，民進黨市議員曾資程憤怒表示，市府官員開直播嗆質詢議員，不僅是對個別議員職權行使的藐視，更是嚴重挑戰議會、民意機關神聖嚴肅地位，建議大會主席，在市政府沒有妥善處理這位離譜的官員前，且未獲善意回應之前，要請議長捍衛議員的職權，也要捍衛議會的尊嚴。

許修睿隨後暫停開會，邀集各黨團總召包括國民黨陳慶齡、民進黨陳建名、新聯線政團李國璋、時代力量林彥甫開會討論。

由於議事規則中的錄音錄影管理規則第6條規定，會議時除依其他法令規定外，非經大會主席許可，任何人不得在議場內自行錄音、錄影或轉播。市議會也表示，議會質詢過程都有線上全程直播，有人要錄影、直播，議會主席、議長都是持開放態度，局處長直播和評論是個人行為，主要看當事議員有沒有提出藐視議會，議會將再討論，所有議員的要求，議長都會尊重。

經過各黨團與議長短暫討論，市府也與議會溝通後，施淑婷在市議會當面向所有議員及非當事人與市議會道歉。許修睿同時表示，直播尤其嗆議員的行為「此風不可長」，未來不可發生這問題，施淑婷也承諾，未來絕對不會在議會直播，讓事件「暫時」落幕。

而田雅芳今天下午先是發出聲明表示，施淑婷身為民政處長竟於議會總質詢時間，開直播公然侮辱及加重毀謗她，此舉已涉犯刑法加重毀謗罪，但她認為施淑婷的道歉看起來是不情不願，她不會接受這種沒有誠心的道歉，依然會提告。