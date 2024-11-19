侯友宜今視察新北捷運環狀線復原工程進度。（新北市政府提供）

新北捷運環狀線因0403地震造成9跨鋼箱梁位移、139項設施受損，中和站至板橋站停駛，復原工程持續加緊趕工，9跨鋼箱梁即將全部復位。新北市長侯友宜今（19）日前往視察進度，立委張智倫、新北市議員金瑞龍、游輝宂、張嘉玲也一同到場了解。侯友宜說，希望今年底在安全無虞下讓捷運環狀線能順利通車。

侯友宜表示，新北捷運環狀線在0403大地震造成嚴重的損傷，是捷運史上地震造成的嚴重傷害，所以復原工作以前沒有經驗，當時經專家評估，大概要到明年6月才能復原，不過經整個捷運工程團隊不眠不休、不斷創新工法及全力搶修，復原工作非常順利。

侯友宜今視察新北捷運環狀線復原工程進度。（王揚傑攝）

侯友宜今視察新北捷運環狀線復原工程進度。（王揚傑攝）

侯友宜說明，位移的6支簡支梁已經復位完畢，接著在軌道建設、通訊、通電及水環纜線的復位上，已經達成88％左右，預計這幾天全部鋼箱梁將復位完畢。周遭的電纜及號誌完成後就要開始測試，預計整個復原工程會提早半年，只要測試安全無虞，希望在今年底就能讓捷運環狀線順利通車。

侯友宜慰勞復原工程團隊。（王揚傑攝）

侯友宜慰勞復原工程團隊。（王揚傑攝）

至於修繕費用及鑑定結果部分，侯友宜表示，由專家組成第三方的公證單位進行鑑定，鑑定結果如在明年第1季能夠順利出來，只要鑑定的責任歸屬清楚以後，對該負責任的單位我們絕對會全力追討，一毛錢都不放過，這是新北市政府的態度。

張嘉玲則提出質疑，第三方公正單位「災害調查分析與原因探討初步報告」9月就已送到雙北市的捷運局，理論上我們相信第三方公正單位，但現在已經快11月底了，卻仍未完成審查；另外，若台北、新北捷運局的意見不同，又該怎麼辦？所以她認為，初步結果既然已經出來，責任歸屬就應該盡快公布，不要讓大家等。