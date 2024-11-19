資深音樂人徐慶復曾有「台灣貓王」稱號，60年代以演唱西洋流行歌曲聞名，豈料日前因心臟衰竭於家中病逝，享壽83歲。徐慶復高中時期就與同學組樂團玩吉他，開始演唱西洋流行歌曲。他學唱艾維斯普里斯來的歌唯妙唯肖，在年輕學子圈造成風潮，因而得到「小貓王」的封號。

他就讀文化大學期間，應邀進入剛開幕的五星級飯店「國賓」與「統一」夜總會駐唱，成為台灣西洋歌曲樂團的元老級歌手。他過世的消息傳出後，徐慶復的妹妹徐圓圓（前台視稽核室經理），特別聯絡了「台北演藝經紀文化交流協會」創會理事長王祥基，和「西洋音樂教父」之稱的余光。

台北演藝經紀文化交流協會創會理事長王祥基和徐慶復合照。（台北演藝經紀文化交流協會提供）

余光遺憾表示：「台灣碩果僅存的熱門音樂元老，又凋零了一人。現在80歲以上的聽眾，應該都曾在那個辦演唱會的年代，看過他的演出，感受過他帶來的青春活力。」

余光提出構想，計劃與唱片業大老、「台北演藝經紀文化交流協會」創會理事長王祥基，在春節前找場地、籌組一場小型演唱會，邀約當年「青春旋律」電視節目的歌手參加，演唱徐慶復拿手的西洋老歌，讓資深樂迷藉此機會再回味年輕時美好的記憶。

王祥基（右起）、徐慶復、余光、林光寧、林有慧、林有慧弟弟。（台北演藝經紀文化交流協會提供）

王祥基也表示贊同，「徐慶復這位流行音樂前輩，當年演唱西洋熱門歌曲，玩吉他、組樂團；引起一陣風潮，為台灣後來興起的民歌演唱、打下紮實的基礎，扮演著重要的源頭角色；這一點很值得讓人懷念。」

王祥基、余光一日前提出要幫「台灣貓王」辦一場小型紀念演唱會時，「角落」餐廳董事長烏雲，第一個響應支持隨即提供台北CORNER MAX 大角落多功能展演館，希望樂迷們前來共襄盛舉。