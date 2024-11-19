41歲女星陳妍希與陳曉結婚8年，近期夫妻幾乎未同框互動深陷婚變傳聞，日前陳曉甚至被大陸狗仔爆料早在去(2023)年底就提出離婚，還表明願意淨身出戶，不過兩人對於謠言並未對外公開解釋，婚姻狀態讓外界持續霧裡看花，隨後又傳出兩人會在明年過年後官宣離婚。消息一出，陳妍希私下一舉一動更倍受關注，近日一段影片曝光，婚姻狀況再掀熱議。

目前距離傳聞中陳妍希夫妻的離婚時間，已經剩下兩個月左右。大陸狗仔劉大錘今（19日）曝光一段影片，爆料稱陳曉、陳妍希已經大半年沒見面，陳曉四處忙著拍戲，陳妍希則是被拍到在北京商場獨自逛逛購物，其中值得一提的是，陳妍希手上婚戒還在，因此狗仔推測目前兩人應該還沒離婚。

狗仔劉大錘爆料，陳妍希與陳曉已經大半年的時間沒有見面。（圖／翻攝自微博）

事實上，陳妍希本月7日也曾被網友目擊現身商場逛街買香水，她低著頭認真挑選香水，聽櫃姐介紹時，露出親切甜笑，有眼尖網友注意到她的無名指上戴著戒指。當時還以關鍵字「陳妍希戴婚戒逛商場」登上微博熱搜，可見大家對於夫妻倆的婚姻狀態仍相當關注。

野生陳妍希日前被網友被捕捉現身商場，衝上熱搜。（圖／翻攝自 微博）

兩人婚變傳聞四起，先是大陸知名狗仔江小宴直播爆料，兩人的婚姻去年年底就破裂，自從接到爆料後開始跟拍，半年來都未見夫妻同框。陳曉單方面提離婚，還強調可以「淨身出戶」，看似離意堅決，陳曉提出離婚後，就把陳妍希微信封鎖、換手機號碼不再回家，陳妍希若要聯繫丈夫，必須透過第三方。接著指出，陳曉去年底就待在劇組，陳妍希從未前往探班。爆料一出，讓婚變傳聞甚囂塵上，不過夫妻倆至今始終沒有鬆口對外解釋。