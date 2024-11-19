國民黨將於24日召開全代會，議程將分2階段進行，包括第1階段報告討論議程，以及第2階段的黨慶活動，但有別於以往全代會，這次第1階段議程不開放媒體採訪，引發部分黨代表質疑一言堂。面對爭議，國民黨今天急轉彎，議程從上午八時至下午一時，改為全程開放採訪。

國民黨24日將在桃園市會展中心舉行第21屆第4次全國代表大會，結合國民黨130週年黨慶，以「攜手共創 陽光台灣」為主軸。根據國民黨公布的全代會議程，將分2階段進行，第1階段是報告討論議程，包括黨務報告、立法院工作報告，以及處理一般提案與臨時動議。

而原先規劃別於過去全代會作法，這次包括開會典禮以及第1階段議程，都不開放媒體採訪，只開放第2階段的黨慶活動，遭黨代表不滿質疑，全代會淪為一言堂。

國民黨主席朱立倫日前受訪時表示，因這次在桃園舉行的全代會，是從24日上午10時開始，重點是歡度黨慶130週年，「如果大家願意多辛苦一點，我們都歡迎、希望媒體大家一起來採訪」。

面對黨內不滿聲浪，國民黨今下午臨時更改採訪通知，24日當天議程自上午8時至下午1時全程開放，同時也有直播。