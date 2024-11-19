全壘打王林智勝近日在曾國城、蔡尚樺主持的東森益智節目《全民星攻略》分享心靈療癒話題，率先搶到答題權的他恰巧抽到「19世界初期棒球運動賽事的獲勝條件是？」題目，曾國城忍不住調侃：「你可是棒球員喔，猜錯就好笑了」，一番話讓身為棒球員的他壓力倍增，直呼：「等一下！等一下！19世紀我生出來了嗎？」

面對「必須先得21分」、「先贏5局」兩個答案，林智勝猶豫不決，他首先選擇「先贏5局」，認為5局後才是勝負的關鍵，但聽到曾國城不同的見解後，林智勝自嘲「我可能不適合打棒球」，突如其來的自白讓眾人笑翻，也展現他風趣幽默的一面。

隨後題目提到「烏拉圭研究男性簽名較大者有什麼樣的特色」，答案選項分別為「特別自戀」還是「社交虛張聲勢」，林智勝表示自己簽名蠻大「大家都要認識我吧」，讓曾國城反問：「你確定今天的表現（連錯四題）要被大家認識嗎？」他幽默表示，上節目鏡頭多比較重要，最重要的是可以打扮帥帥的上鏡頭。

在最後環節，林智勝只要選到獎金超過6000元，就有機會進入獎金挑戰賽，沒想到他卻抽中「你家遭小偷」，讓辛苦得來的獎金瞬間歸零，曾國城打趣表示：「根本是被綜藝之神眷顧、節目效果一流！」，《全民星攻略》周一至周五晚間九點在東森綜合台播出。