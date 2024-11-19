Janet謝怡芬今（19日）出席蔓越莓品牌活動，和George（吳宇衛）結婚9年的她，透露7歲、剛升小學一年級的大兒子Egan已經在美國出道，拍攝2部電影，自己升格為星媽，她稱讚兒子演技自然、戲份頗重，「我看到有電影試鏡的機會，問他有沒有興趣，我也不想給他壓力，所以他就先試」，她透露Egan台詞很多，讓她不禁小孩的背台詞功力。

Janet透露，Egan第1部作品和迪士尼動畫《阿拉丁》主題曲〈A Whole New World〉的原唱Lea Salonga合作，內容描述以小孩角度去看流產。第2部則是講奶奶罹患阿茲海默症。

44歲的Janet保養得宜。（品牌提供）

Janet說，Egan的片酬不多，而且美國有規定父母親不能代收，一定要幫孩子開帳戶，由製作團隊直接匯款，之後要等Egan18歲成年才能領出。

她現在台灣、美國兩邊飛，哪有工作就在哪，預計12月再回美國。她說，Egan和3歲的小兒子Dylan都在美國讀書，Egan就讀 L.A.的中文學校，跟吳彥祖的小孩同一間學校，偶爾會巧遇吳彥祖，「他很帥啊！」