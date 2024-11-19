00944野村臺灣趨勢動能高股息ETF(00944)經理人林怡君表示，川普的「企業減稅」有利企業經營方針但關稅政策可能致使通膨提升，進一步增加聯準會乃至全球央行的壓力，實際上利率若維持一定以上水準，則能擴大金融業存放利差，對於金融業的本業經營是有利的，加上川普勝選後可能解除金融管制，未來發展前景值得關注；另一方面，「加徵關稅」雖然對全球供應鏈產生壓力，然而短期內美國進口業者會因「預期心理」而提前拉貨，急單將消化運力而推升運價，對於航運股是好消息。雖然川普的上任增加不確定性，但各產業也將有不同的發展機會。

林怡君進一步指出，市場反應川普2.0所帶來的不確定性，台股回跌到月線之下，近期市場仍將持續受到國際外在環境以及產業發展等因素的影響，透過較分散的產業配置將可望更佳的應對市場的變化。以00944所追蹤「臺灣趨勢動能高股息指數」為例，投資多元產業可望協助投資人抵禦後續的政策不確定性。