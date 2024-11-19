即將於本周六在Legacy MAX舉辦見面會的日星町田啓太，主辦單位今天正式公布來台班機，他將在22日搭乘華航CI223抵達台北松山機場，近1年來為了NHK大河劇留長髮的他．不但表示想要剪短，更自爆：「想試平頭造型！」

非常期待與台灣粉絲相見的町田啓太，來台前特地錄製問候影片，喊話希望周六能在見面會場相見；在NHK大河劇《致光之君》飾演藤原公任，風度翩翩的古裝扮相讓許多粉絲看得入迷，他透露其實平安貴族的華服實在不好駕馭，「衣服長到不行，很怕踩到旁邊的人，戴著烏帽子也常常撞到別人」，即將與平安時代的戲服說再見，為戲留長髮的町田直言：「說實話很想剪掉，希望人生中想試試平頭這種髮型。」

日前出席精品活動，被問到想傳達愛意的對象時，他笑說：「最近買了吉他，參加活動時也用到它，真的很想對它說，謝謝你來到我身邊。」至於一直以來喜愛的事物，町田啓太說：「我的故鄉群馬縣有很多溫泉，所以一直都很喜歡泡溫泉，休假時最想去的地方就是溫泉！ 」 也透露每次發現新的溫泉，都會忍不住去泡一下。

對於年末假期季節的感受，町田表示：「雖然大家大多都在休假，但我的話反而會有活動或工作變多的情況。一到耶誕假期，就會覺得說不定會有各種工作找上門。」