今年邁入第10年的太平洋縱谷馬拉松23日清晨開跑，當天凌晨5時起至下午2時止，花蓮市與吉安鄉部分路段將實施交通管制，請用路人配合繞道，另外，主辦單位安排接駁車免費提供接送，建議跑者搭乘大眾運輸工具或共乘，避免停車及行車壅塞的不便。

花蓮太平洋縱谷半程馬拉松」路跑活動，報名相當踴躍，逾5千人參賽＞（花蓮市公所提供／王志偉花蓮傳真）

太縱馬為前市長、現任議員魏嘉賢時創辦，今年邁入第10年。本屆花蓮市公所指導，花蓮市體育會主辦，獎牌設計每年以全縣13鄉鎮市為概念設計完賽獎牌，今年為卓溪鄉，鐫刻知名的南安瀑布及黑熊，主視覺設計有代表花蓮的山與海，並加入地震後在各界幫助下走出陰霾，展現的希望與溫暖。

花蓮太平洋縱谷半程馬拉松本週六熱情登場，部分路段採交通管制。（花蓮市公所提供／王志偉花蓮傳真）

因花蓮今年發生地震與強颱，為振興災後觀光，太平洋縱谷半程馬拉松特別請來「大馬女神」林明禎代言，邀約國內外跑者用雙腳挺花蓮，來自國內外5千人參賽，當天林明禎也到會場和跑者一起完賽。

與花蓮成為友好城市5周年的盛岡市，繼本月帶來數百人來花蓮參加山車遊行，這次再派出4位代表來參賽；另，与那国町今年有17位來花蓮參加馬拉松，各界熱情響應。

賽事分半馬（21公里）、小馬（10公里）及迷你馬（5公里）等三組，起跑地點由美崙田徑場旁的海岸路出發，交管時間於11月23日凌晨5點起至下午2點止。

市公所公布，管制路段包括，兩潭自行車道自景觀橋南下行經花蓮大橋自行車道全線；花蓮市區管制路段包括193線的海岸路北上自民權路口行經中興路口全線車道；民權路行經民權五街口至民權六街口北上車道；港口路南下自中美路口行經中興路口全線車道。吉安鄉管制路段則有台11線行經193線南濱路一段往北自華中路部分路段交通管制。

大會提供接駁巴士，由花蓮車站發至美崙田徑場，首班車凌晨3點30分由花蓮火車站出發，沿途行經中山路明禮附幼前，中山路石來運轉廣場（噴泉池）後直接到美崙田徑場，去程的末班車只到凌晨5時30分，選手憑號碼布優先上車；回程的首班車9時於美崙田徑場舞台後方（民權五街）出發，按原線回程，每隔30分鐘發車，直到上午11時，坐滿發車。建議選手多搭乘接駁巴士。