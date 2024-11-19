針對勞動力發展署北分署公務員輕生案，勞動部今（19）日公布行政調查結果，認定分署長謝宜容管理方式及情緒控管確有不當，但未對輕生者霸凌致死。有網友查詢調查報告書後發現，勞動部認為謝宜容對下屬的工作要求，執行方式過度嚴厲，口吻及聲量亦過重，不過「目的良善」，「意思是分署長是為了部門跟同仁好，只是大聲了點？」，貼文曝光後引發熱議，許多人紛紛怒批根本重新定義了良善的意思。

原PO在PTT發文表示，他到勞動部官網下載了行政調查報告書，發現第四章處理建議的第四段「關係人人乙（謝宜容）心理諮商及協助」中寫到，「關係人乙對同仁工作上之要求，目的良善，乃為有效推行業務以及提升同仁之工作能力。惟其執行之方式過度嚴厲，口吻及聲量亦過重，忽略人文關懷，造成團體氛圍凝重，形成反效果，關係人陳述其將自我反省改進」。原PO質疑，「意思是分署長是為了部門跟同仁好，只是大聲了點？」，直呼謝宜容後台有夠硬。

對此，許多網友紛紛回應，「重新定義良善」、「不是霸凌，只是講話比較大聲」、「我知道，良善的霸凌嘛，真良善」、「勞基法可以廢啦，以後都目的良善、真性情」、「目的良善？假如讓人家早去投胎算是良善的話」、「目的良善，慣老闆懂了」、「把人當狗罵叫立意良善，立委們聽到了？」、「咆哮叫利益良善唷」、「不報加班也是立意良善嗎」。

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