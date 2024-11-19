國立台灣科學教育館與台達電子文教基金會合作，歷時近3年的時間開發建置，於今年底完成了全亞洲首座搭載投影互動體驗遊戲的行動影像車「數位互動艙」，並將自明年起隨同科教館科教巡迴車隊至各縣市巡迴展示。

今日的開幕儀式由教育部以及台達電子文教基金會共同參與，並邀請士林區文昌國小二年級的師生一起上車，體驗數位互動艙內的展示內容「勇闖一『波』冒險島」，並完成遊戲關卡，挑戰生活中常見的科學常識。

台達電子文教基金會自建置「3D低碳行動電影車」以來，已是科教館行動巡迴教育計畫超過12年的合作夥伴，在數位互動艙建置期間，不僅提供車體投影技術支援和指導，在包括投影互動空間設置、硬體設備設計及布置及數位互動內容設計上皆提供了許多的協助。

「數位互動艙」是透過摺疊收納的機械構造，車體展開猶如變形金剛，展開之後車長達12.9公尺、車寬10.4公尺，車高5.2公尺，相較原本的車體，產生超過3倍以上的空間。

此外，透過台達所提供的三台高階投影設備及技術，為體驗者帶來更高畫質的投影視覺體驗，並結合背投投影建構方式，牆面及地面投影範圍皆可達4×2.25公尺投影面積，在車子內可以進行沉浸式的互動，彷彿就在故事之中；以背投的方式投影也巧妙地避免因觀眾遮擋所造成陰影，增加了投影空間及民眾體驗之流暢與完整性。

互動艙首檔互動節目是由知名插畫家手繪動畫，帶領觀眾進入科學教育冒險島，在台灣犬、台灣黑熊、本土常見的松鼠等可愛動物角色指引下，觀眾需依序完成指定任務，例如需要變換高低姿勢來傳遞水波及聲波，觸碰牆面及地面以完成電磁波的連線；或是扮演微波，彼此手拉手圍成圈來加熱水分子等。

今日正式揭幕後，數位互動艙亦將自明年起赴各縣市展開巡迴，讓各地學生及民眾都能上車進行投影互動體驗，一同感受科技、數位的樂趣。