嘉義市北港路區段徵收開發案推動多年遲滯不前，國土署要求嘉義市政府與嘉義縣政府共同研商，遭市議員批「不同顏色執政就邊緣化嘉市」，國土署澄清「交流道附近特定區計畫」依法必須先經嘉義縣市都委會審議通過，市長黃敏惠19日表示，市府會依行政程序辦理。

內政部國土署18日發布新聞稿表示，「高速公路嘉義交流道附近特定區計畫案」法定程序是必須先經過嘉義縣市都委會審議通過，此案嘉市府2008年4月間辦理公開展覽，6年後2014年9月才送內政部都委會審議，經2015年6月第854次會議討論決定，請嘉市府於2015年底前確認開發需求性，或重新檢討修正計畫後再提請審議。

嘉市府卻遲至2017年12月才提送資料，2018年1月原專案小組開會討論，嘉市府又拖延6年，今年重新修正計畫書圖內容提送，專案小組10月14日第4次會議，認為此案計畫內容與2008年公展內容已大幅調整，與原先認定個案變更的開發目的與項目不符，建議嘉市府評估納入通盤檢討，或循個案變更程序辦理，並提請嘉義市都委會審議通過，再提內政部都委會繼續審議。

國土署還提及曾文水庫特定區橫跨嘉義縣、台南市轄區，仁義潭風景特定區橫跨嘉義縣、嘉義市轄區，都依照上述法定程序辦理縣市聯席審議。

但嘉市議員張秀華認為，曾文水庫、仁義潭是跨縣市轄區，幾年前嘉市、嘉縣在嘉義交流道附近也是各自開發貨轉中心，北港路區段徵收案也全是嘉義市土地，中央就是要邊緣化嘉市。

國土署都市計畫組指出，北港路區段徵收開發面積的規模、影響性，與貨轉中心大不同，都委會才會更審慎。

市府都發處長許懷群表示，會以「個案變更」繼續推動，配合中央法定程序辦理。