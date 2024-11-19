彰化46歲高齡產婦小文，4年前開始經歷一連串辛苦的生育歷程，包括曾不得已中止妊娠、人工試管受孕、懷孕期間車禍，緊急剖腹產後心臟衰竭，昏迷10天，其後經麻醉、進行換心手術成功，終於順利出院與女兒及家人團聚，她除了感謝彰基醫療團隊的守護，也建議想生的婦女「如果可以的話，要早點生產」。

小文（右）在彰基搶救下產下一女並換心成功，她感謝彰基醫療團隊的守護，也建議想生的婦女「如果可以的話，要早點生產」。（葉靜美攝）

小文（左3）在彰基搶救下換心成功，彰基總院長陳穆寬（左4）與醫療團隊準備蛋糕，為小文慶生，場面溫馨感人 。（葉靜美攝）

小文與先生今（19）日特別到彰基醫院，向總院長陳穆寬及醫療團隊送上花束表達感謝，彰基醫療團隊也為小文母女準備了蛋糕慶生，場面溫馨感人。

小文（左3）夫婦獻花給彰基總院長陳穆寬（左4）及醫療團隊表達感謝。（葉靜美攝）

「感謝主，這是一個奇蹟」，陳穆寬表示，彰基收治彰化、南投、雲林等縣市高危險妊娠產婦，去年曾有個別月份，單月收治超過50％皆為高危險產婦的紀錄；小文是高齡危險妊娠，歷經人工試管受孕，剖腹產後心臟衰竭，彰基跨科合作，為小文裝上葉克膜、心室輔助器，並進行心臟移植，小文產女還母女均安，是各專科醫師團隊通力合作治療的典範，彰基計畫將此罕見個案整理後發表在國際期刊。

收治小文的彰基生殖醫學中心主任吳信宏醫師表示，小文42歲結婚，43歲懷孕卻發現胎兒腦部異常，被迫中止妊娠，45歲時到彰基接受試管嬰兒療程順利懷孕，但在懷孕6個月時，遭遇車禍導致骨折，醫療團隊綜合評估她的情況，建議她在今年7月、懷孕第36周進行剖腹產，寶寶順利出生，小文卻在生產後突發心衰竭，並出現休克。

彰基心臟外科團隊緊急安排小文裝設葉克膜，因腎衰竭也緊急洗腎，另左心室回流鬱積引發肝衰竭安裝心室輔助器維持生命，陳映澄主任表示，小文的狀況緊急，幸運的是在一個月內，等到配對成功的心臟捐贈者，並順利完成換心手術。從懷孕引發周產期心肌病變到心臟移植，小文共經歷10次麻醉及手術，終於在9月3日康復出院。

小文感謝彰基醫療團隊，讓她在昏迷10天後可以換心成功，醒來看到自己可愛的女兒，她說，因自己高齡生產危險性大增，因此一開始就選擇彰基醫學中心，也衷心建議其他婦女，「如果可以的話，要早點生產」。