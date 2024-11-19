中國國產魚鷹「鑭影R6000」，正式下線交付

上個月才首次公開亮相的中國自製傾轉旋翼大型無人機鑭影R6000，近日在珠海航展上一如預期地引起不少的關注與議論。儘管該機型目前定位為民用，但概念圖上的解放軍標誌引發猜測，未來很可能改裝為軍用，可在武統台灣時用於運輸、偵察，甚至發展為武裝無人機。

據《美國之音》報導，鑭影R6000上個月才在安徽蕪湖下線交付，隨即在珠海航展上展示。它具備時速550公里的巡航速度和接近4000公里的航程，外形流線型，使用金屬和複合材料。機身長約11～12米，高5米，翼展10米，最大起飛重量為6.1噸，最大載重2噸，飛行高度超過7000米。由兩台渦軸發動機提供動力，能垂直起降並具備懸停和高速飛行能力，高度靈活性使其可在多種地理環境和任務中發揮作用。

由於鑭影R6000採用傾轉旋翼技術，被廣泛與美國海軍陸戰隊的MV-22魚鷹(Osprey) 傾轉旋翼機對比。據公開資料顯示，這兩款機型都採用可垂直起降的傾轉旋翼技術，水平飛行時能有更高的速度，最大巡航速度相當。兩者的主要區別在於美軍V-22是有人駕駛的軍用機型，而鑭影R6000則是無人機，主要針對商用物流和應急任務。

美國軍事新聞網站《戰區》(The War Zone)曾於10月報導，鑭影R6000採用高位等弦翼設計，在翼尖發動機艙上安裝可傾斜三葉槳旋翼，似乎仿製了貝爾(Bell)公司用在V-280勇士(Valor)旋翼機的新一代傾轉旋翼技術，其中只有前部旋轉，而不是整個發動機艙旋轉，與V-22魚鷹相比複雜性較低，可靠性和性能都顯著提高。

報導引述大陸軍事專家宋忠平表示，同樣為傾轉旋翼機，魚鷹最大的問題是故障率高，鑭影R6000則採無人駕駛，民用或軍用都能降低人員傷亡風險，提高運輸效率和安全性。目前主要定位於民用，但可以改裝為軍用，執行戰場物資運輸、偵察以及可能的無人武裝任務。特別是在台海衝突中，它的長航程和快速部署能力可為前線部隊提供後勤支援。印度媒體《亞洲時報》甚至稱鑭影R6000是中國企業「專門為統一台灣」打造的，在網上引發了不少回應。

位於美國洛杉磯的前中共海軍司令部中校參謀姚誠表示，若台海發生衝突，鑭影R6000能夠在短時間內完成大陸到台灣的物資運輸任務。其無人駕駛特性能有效降低戰場操作風險，加上時速較快，半個小時左右就能把物資與彈藥及時投送到戰場上。若用於作戰，其航程能覆蓋西太平洋第2島鏈以內，能有效覆蓋駐日韓美軍的戰略位置，在南海應用於投送戰備物資也有顯著優勢。

台北的國防安全研究院國防戰略與資源研究所所長蘇紫雲則認為，鑭影R6000在商業運輸方面具備較高價值，但其軍事潛力相對有限。因為它的速度雖較快，但在防空導彈面前仍然是易於鎖定的目標。該機型適合作為艦載機，用於執行快速反潛巡邏或補給任務。體積上合適部署在中共海軍艦艇，可在甲板上運作，也能搭載反潛設備。

蘇紫雲補充說，中共解放軍目前擁有包括直-20在內的大量直升機，規模接近千架，空中戰力遠超過單一機型的影響力，指望鑭影R6000在高風險軍事行動中扮演主力角色並不現實。然而，隨著技術不斷進步，這款機型未來也有可能發展成為更具軍事價值的裝備。