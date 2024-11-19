2024年11月19日澎湖縣／澎湖查緝隊以科技監控掌握黃嫌車輛（貨車後方） 及大麻貨櫃動態。（檢方提供／許逸民澎湖傳真）

2024年11月19日澎湖縣／專案人員根據情資，9月11日在澎湖龍門尖山貨運港內截獲一貨櫃，內有1，041真空包，價值約11億元的二級毒品大麻。（澎湖查緝隊提供／許逸民澎湖傳真）

2024年11月19日澎湖縣／海巡查緝人員9月11日在澎湖龍門尖山貨運港內截獲一藏有市價11億元的大麻貨櫃，圖為大麻外觀包裝。（澎湖查緝隊提供／許逸民澎湖傳真）

海巡署澎湖查緝隊根據情資，9月11日在澎湖龍門尖山貨運港截獲一貨櫃毛重687公斤，市價近11億元的二級毒品大麻。經檢、巡、警、調連月偵查及陸續執行數波溯源行動後，先後將柯嫌等上、下游4層共犯7人聲押獲准，澎湖地檢署在19日分依毒品危害防制條例第4條第2項之運輸第二級毒品及懲治走私條例第2 條第1項之私運管制物品進口等罪嫌起訴，並扣得運輸大麻毒品之漁船1艘。

另陳○文知悉許○德為涉犯運輸第二級毒品大麻之犯人，竟基於藏匿人犯之犯意，於9月11日下午3時許，出面為許○德承租旅館房間使用，以躲避檢警查緝，則依刑法之藏匿人犯罪嫌起訴。

檢方表示，運毒集團以澎湖作為走私毒品之轉運站，所查獲第二級毒品大麻總毛重高達近687公斤，數量驚人，若捲成大麻菸約可供120萬人次吸食，為本年度目前所查獲最大宗大麻運輸案，並為澎湖地區首起利用貨櫃運輸大麻案，如果大麻流入臺灣本島地區，將嚴重戕害國人身心健康，對社會秩序造成極大危害。其中被告柯○菕及陳○展，於運毒計畫居於核心地位，建請法院從重量刑，以示懲儆。

專案小組是根據情資，獲知不法走私集團，打算利用中秋節前夕，澎湖往來台灣貨運量較大時機，利用貨櫃夾藏大麻毒品輸台販賣。豈料早被專案人員盯上，經多日埋伏跟監，等貨櫃進入港區並準備吊掛上船之際，見時機成熟，由檢察官指揮澎湖查緝隊持搜索票扣押該貨櫃，先將許○德、黃○翔，當場人贓俱獲，並擴大追查大麻來源。

起訴書指出，在柯嫌主導規劃下，由許○德於9月7日聯繫吊車業者，將空貨櫃吊至鎖港里某偏僻巷內，由梁嫌梁○榮於同日乘快艇轉搭陳○麓駕駛之「新富祥」漁船出發前往屏東縣鵝鑾鼻西南方海域，自某大陸籍鐵殼漁船接運第二級毒品大麻1批，後於9月9月晚間返回澎湖縣某處淺海海域停靠後，將上開大麻丟包海上，再由陳○展、顏○億等人搬運上車後，裝入空貨櫃後，再由許○德、黃○翔於9月11日上午委託貨運業者將該貨櫃運往湖西鄉尖山碼頭。

經開櫃後發現其內放置大量第二級毒品大麻（共計26大袋，內有1,041包，毛重約686公斤929公克，估計市價近新臺幣11億元) 。

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