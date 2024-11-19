日本治安一向以安全著稱，然而昨（18日）清晨，從神奈川縣橫濱市至東京都町田市的道路上，短短2個多小時內竟接連發生4起搶劫案，造成2人受傷，財物被劫，嫌犯為4名年齡介於10多歲至20多歲的青年，分乘2輛機車作案，手段兇殘，引發各界關注。

根據警方調查，第一起案件發生於清晨4時許，一名60多歲男性在橫濱市某醫院附近行走時，突然遭到4名分乘2輛機車的嫌犯圍堵。嫌犯不但對被害人施暴，還搶走其錢包，導致被害人倒地受傷，場面驚險。

約50分鐘後，嫌犯在橫濱市另一處道路再度犯案。30分鐘後，一名50多歲男性亦遭受襲擊，臉部重傷，身上現金4萬6000日圓（約9642台幣）及其他財物全數被掠走，損失慘重。

隨後，約1小時後，這群嫌犯將作案範圍延伸至東京都町田市。一名40多歲男子行經街頭時，同樣被4名嫌犯暴力襲擊，隨身現金被搶，驚悚情節令人憂心。

警方指出，這4起案件發生在2個多小時內，作案地點集中在方圓7公里內，嫌犯行事手法與交通工具高度相符，研判應為同一集團所為，並以「連續搶劫案」展開深入調查。目前正調閱沿途監視器錄像，鎖定嫌犯身份與行蹤。警方也呼籲當地居民提高警覺，避免深夜或清晨單獨出行，確保人身安全。