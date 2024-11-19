中華隊在今年世界棒球12強打出令人感動的表現，即將飛往東京巨蛋和日本、美國、委內瑞拉角逐冠軍寶座，引發全台球迷關注。不過，由知名YouTuber蔡阿嘎、蔡哥、HowHow等人所組成的樂團「七月半」，就受邀獻唱此屆賽事主題曲〈就一起〉，結果遭到網友嫌棄「能不能換掉？」意外掀起討論。

有網友在PTT「BaseballXXXX」發文詢問：「主題曲可以換嗎？」他直言從預賽開始聽到現在，整首歌曲下來又怪又不好聽，不僅沒有共鳴，主唱蔡阿嘎修音修得太誇張，讓他不禁質疑「為啥不請歌手，請網紅來？」

原PO認為，不如沿用2023年WBC經典賽的主題曲「玖壹壹〈世界都看見〉」還比較好，更形容是近年最好聽的比賽主題曲。結果貼文立刻被眾人砲轟，「我是覺得還好，不用為了酸而酸」、「氣勢正好亂換幹嘛」、「要不要承認你是嘎黑才覺得不好聽」、「覺得不錯聽啊，不要因為他而討厭這首歌吧！」、「就承認討厭7胖很難嗎？」

許多球迷強調，只要中華隊贏球，什麼歌曲都好聽。（圖／七月半IG）

但也有許多人笑說，比賽的勝負也會影響對歌的喜愛程度，「認真講！一開始覺得很怪但後面越聽越覺得還不錯」、「我覺得不錯阿，而且從迷信角度來看，會贏球」、「如果奪冠這首改當國歌我都沒意見」、「剛出來確實覺得還好，但贏了四場之後，Ｘ真好聽」、「2001年〈再出發〉一開始也被嫌棄過，贏球後越聽越好聽。」

事實上，此次12強賽事的主題曲〈就一起〉，可是知名歌手鄧福如親自製作，再交由老公HowHow的樂團「七月半」表演，從13日開打至今，每場大巨蛋比賽都能聽到這首歌，既熱血又感動。18日「七月半」還登上大巨蛋演唱，再搭配中華隊贏球的氣勢，現場好評不斷。