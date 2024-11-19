康芮颱風10月底強勢襲台，全國各地風雨量大，桃園市農業局日前再度清查農作物損害面積，其中高粱倒伏129.86公頃、竹筍倒伏151.5公頃及大豆倒伏120.09公頃為最嚴重，全數農損初估損失金額約為1487萬元，農業局也將持續辦理復興及新增災損勘查認定，以上農損情形，區公所至28日前受理農民申請辦理現金救助。

農業局表示，康芮颱風侵台後，造成桃園市多數地區農作物損壞，包括二期作水稻倒伏15.41公頃、兩期作蕎麥進水28.29公頃、農業設施溫網室變形或塑膠布破損12.3公頃、蘿蔔浸水0.2公頃、甜柿落果0.6公頃、玉米浸水倒伏2.48公頃、竹筍倒伏151.5公頃、大豆倒伏120.09公頃、桶柑倒伏1.2公頃、高梁倒伏129.86公頃，以及其他零星蔬果。

農業局指出，初估桃園市農作物損失金額1487萬3千元，將持續辦理復興及新增災損勘查認定，高粱、大豆、蕎麥、甘蔗、玉米、番茄、其他蔬菜、木瓜、綠竹筍、農業設施等品項損害程度逾20％，已達天然災害現金救助標準，另水稻倘減產達20％，將啟動農作物保險理賠。

農業局說明，農業部核定康芮颱風天然災害現金救助項目，包含高粱、大豆、蕎麥、甘蔗、玉米、胡瓜、芥藍、草莓、洋香瓜、落花生、番茄、其他蔬菜、木瓜、竹筍、農業設施等。相關公所可自11月15日起至11月28日止受理農民申請辦理現金救助，假日得照常受理。