英國正在經歷一場規模空前的財富轉移，這一過程將給中產階級千禧世代帶來巨大財富，同時也引發了關於社會不平等的擔憂。根據英國智庫「決議基金會」（Resolution Foundation）上周發布的研究，嬰兒潮世代積累的大量財富正逐步傳承後代，可能進一步加劇社會階層分化。

研究顯示，英國數十年來的財富積累主要受益於房價飆升，截至疫情前夕，家庭財富價值從1980年代中期經濟規模的3倍，增長至7倍。這些財富目前正通過遺產與財務贈與形式傳給後代。

2010年代末，英國家庭的禮物和遺產數量達到歷史新高。數據顯示，截至2023年，60歲以上人群的平均財富相比2006年的同齡人成長11.5萬英鎊（約新台幣472萬），其中大部分人計劃將財富傳承給子女。研究發現，每10名50歲以上的成年人中，有8人希望留下遺產，而過去十年間，兩年內獲得超過1萬英鎊（約新台幣41萬）贈與的人數增加1倍多。

然而，財富轉移的分配並不均衡。研究指出，最富有的前20％家庭中有94％計劃留下遺產，而最貧窮的後20％家庭中這一比例僅為44％。房屋產權的「遺傳性」愈發明顯，屋主當中有92％計劃傳承財富，而租屋者僅有45％有意傳承遺產。

大規模財富傳承對年輕一代影響深遠，尤其在住房方面。研究顯示，超過3分之1的首購族群依賴來自家庭或朋友的資助。然而，這也加劇了那些無法獲得資金支持人群的挫敗感。決議基金會理事長威利茨（David Willetts）指出：「繼承權越來越重要，而僅靠收入購房變得愈發困難。以上現象可能讓許多人感到自己的努力無法得到回報」。

報告還揭示，遺產可能改變勞動人口的行為模式。隨著遺產總額逐年上升，部分勞工因「不勞而獲的財富」選擇提前退休，導致勞動力市場萎縮和稅收減少，進而影響公共財政穩定。研究表明，英國人平均約在60歲時繼承遺產，繼承而來的財產通常用於償還貸款或補足退休金。

決議基金會經濟學家布隆（Molly Broome）強調，未來20年，遺產總額可能翻倍，這代表著一場重大代際財富轉移。若不采取措施平衡財富分配，現有的不平等可能進一步惡化，特別是對於父母沒有富裕住房的個人而言，他們將無法享受財富傳承帶來的雙重優勢。