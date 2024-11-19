74歲的資深媒體人趙少康不久前，才經歷開心手術，今（19）日又自爆上周三在家摔跤，導致肝臟破裂、內出血，再度住進加護病房，直到今天病況才穩定。對此，老年醫學科醫師表示，長者跌倒多不是單一因素，有可能與使用藥物、視力、居家環境等有關，除應釐清改善外，以免陷入惡性循環外，另建議每日做15至30分鐘的運動，以加強肌力與平衡感。

趙少康今在臉書PO文指出，上周三他在家摔一跤，週日上午突然腹痛嚴重，就醫檢查發現是肝臟邊角破裂、內出血，送進加護病房，直到今天病況才穩定下來，後來他自我檢討跌倒因有3點，1是血壓太低時不可站立，2是術後動作要慢，3是大手術後要充份休息。

嘉義大林慈濟醫院老年醫學科主治醫師劉秉奕表示，趙少康自我檢討的3點，都是臨床上常導致長者跌倒原因，有些降血壓藥、利尿劑，可能會造成長者頭暈、跌倒，再者長者身體不比年輕人，可能從床上坐起或是坐姿要站起來的過程，因「姿勢性低血壓」而跌倒。

劉秉奕表示，趙少康先前曾經歷開心大手術，術後若休息時間不夠，也可能注意力不集中，增加跌倒機會。

劉秉奕建議若老年人在過去1年曾經跌倒超過1次，就應到老年醫學科就醫，釐清是否是因既有服用藥物，可能導致低血壓、頭暈情況，另有些老人家跌倒是因老花眼、白內障，穿著鞋子不當等。

劉秉奕表示，老年人最怕跌倒，因為這可能陷入惡性循環，老人家可能因疼痛或身體懼怕，就減少活動，連帶影響肌肉強度甚至是平衡，接著自理生活下降，體力變弱，就更容易跌倒。

劉秉奕建議老人家每日應做15至30分鐘運動，以訓練肌力、平衡與身體柔軟度活動為主，例如坐在椅子上慢慢站起來，或在小腿綁上小沙袋，做抬腿運動，詳情可上國健署網站。

衛福部在官網指出，老人最常發生跌傷地點，依序是住處內為家俱旁、浴室或廁所，在住處以外為路邊或有高度或坡度的地面，而服用多種藥物者，若出現頭暈、肌力減弱、步履不穩等狀況，需要與醫師討論以降低跌倒風險。

衛福部並提醒長者居家環境要注意照明，例如設置床邊小燈，至廁所通道設夜間壁燈，居家地板維持乾燥與防滑，地面維持乾燥，避免潮濕與光滑，鋪設防跌軟墊，以預防跌傷。

衛福部並提醒，浴浴室設置的止滑墊要鋪滿整個浴室；在馬桶及浴缸旁加裝扶手；門檻前要設止滑的腳踏墊，以吸收水滴，並降低地面與門檻的落差，樓梯要裝欄杆及防滑扶手，樓梯坡度要適中，階梯面要寬闊，階梯的高度不能太高，階緣設置止滑條，且階梯面與階高面的顏色應呈對比。