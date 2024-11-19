全球為了落實永續淨零碳排，知名大企業不遺餘力，就連IKEA也不例外。根據ESG NEWS報導，IKEA承諾投資15億歐元，加速擺脫化石燃料的轉型，目標是在2030年自身營運的氣候足跡，與2016年基準相比減少85%。

這項投資加快了IKEA的改造工作，包含能源效率升級之外，所有新單位都將採用再生能源供應暖氣及冷氣，目前已有150處正在進行改造。主要經營IKEA品牌零售業務的Ingka Group首席執行官Jesper Brodin認為，減少氣候危機及2030年將全球排放量減半的重要關鍵，就是結束化石燃料的依賴。

Jesper Brodin指出，IKEA為了實現轉型，自2009年起大量投資再生能源生產；直至2016年，IKEA 96%的零售商場使用再生電力，排放量減少了約60.4%。未來的能源必須是可再生的。長遠來看，這項額外投資將能夠減少碳排放、提高效率並降低成本，對商業也有好處，可謂雙贏局面。

Ingka Group首席永續發展官Karen Pflug說，作為有影響力的企業，IKEA在逐步淘汰化石燃料，但還需政府與企業共同努力解決阻礙，例如複雜且低效率的政策等等。

因此，Ingka Group向各國政府呼籲，希望能夠透過激勵政策迅速擴大再生能源規模，逐步取消化石燃料和相關補貼，以及跨部門實施更嚴格的能源效率法規等等，一同實現淨零碳排的目標。