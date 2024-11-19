東大附小學習中心學生擔任一日手搖飲店長，學生認為這份工作很有趣。（蔡旻妤攝）

東大附小學習中心學生擔任一日手搖飲店長，學生認為這份工作很有趣。（蔡旻妤攝）

國立台東大學附小學習中心與在地飲料品牌隱山茶道合作，學生體驗職場擔任一日手搖飲店長，在店員細心引導下，學習從前台收銀到後台製茶，表現可圈可點，獲顧客盛讚。業者鄭仲凱說，盼藉此讓學生了解飲料製作過程及食安議題。

5名學生忙進忙出，有的在前台耐心為顧客點餐、調製飲料、包裝、收銀，而後場則負責泡紅烏龍茶、煮珍珠。吳姓學生認為泡茶很有趣、不辛苦，「很多事情可以做，我喜歡工作！」

東大附小學習中心提供學生職場訓練觀摩機會，透過實際操作，讓學生們了解飲料店的準備工作及製作流程，以利學生職場轉銜。學生家長受訪表示「提早體驗職場的一些感受，了解工作流程，學習如何服務客戶，這樣的學習很棒！」

初步在校內建立基本職場觀念，再讓學生實際體驗情境，學習中心老師趙惠玲表示，升學對特殊需求孩子而言並非迫切需要，更重要的是學習照顧自己，在未來職涯發展能有一片天地，因此職業教育著重學生的潛能開發，到未來可能的就業職場實際體驗，有了這樣經驗後，將來求職能夠更順利。

本身也是附小家長的業者鄭仲凱表示，配合東大附小辦理職業教育活動，店家在活動期間推出來店購買飲品買一送一的優惠活動，吸引顧客共襄盛舉，讓學生有更多實際學習的機會，盼藉此讓學生了解飲料製作過程及食安議題，「認識這個行業沒有想像中陌生」。