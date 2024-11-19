烏克蘭社群媒體發表了後備警衛隊的新武器，是捷克製造的迪塔(DITA)輪式自走榴彈砲，火砲規格155mm/L45，適用北約155公釐砲彈。這些榴彈砲由捷克「神劍軍」公司( Excalibur Army) 生產，最大的特色是底盤，採用高機動Tatra 815卡車，具有極佳的機動性能，可顯著增強烏克蘭軍隊的戰場轟炸能力。

防衛部落格(Defense Blog)報導，烏克蘭已採購15 門 DITA 榴彈砲，是由荷蘭資助，以支持烏克蘭的防衛計畫。2024 年 2 月，荷蘭為烏克蘭購買了9門，之後又追購6門。

迪塔自走榴彈砲是安裝在多功能 Tatra 815 底盤上，為多地形環境而設計，譽為「集機動性和威力於一身」，適合烏克蘭多樣化的戰場環境。全自動砲塔和整合式火控系統，操作成員更少，並且有更快的反應時間和精確瞄準，這是現代砲兵作戰的關鍵能力。

EA 155 mm SPGH DITA - MRSI 3 rounds

這些自走榴彈砲由 Excalibur Army 生產，這是一家捷克國防製造商，以其現代火砲系統和軍用車輛而聞名。選用太脫拉 815 底盤尤其值得注意的是其耐用性和越野能力，這提高了火砲部隊的整體效率。

目前烏克蘭各前線都遭遇俄羅斯的猛攻，烏克蘭最大的劣勢就是火砲不足，這些新到位的榴砲，可以略為緩解烏克蘭的弱點。DITA系統的自動裝填彈藥和瞄準功能，可以在射擊後立即離開，避免遭到俄羅斯火砲的反擊 。