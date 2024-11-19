女星楊小黎8歲時因出演電影《狗蛋大兵》打開知名度，隨後橫跨演員、主持人、歌手等領域，演藝經歷豐富。時常在社群分享生活的她，19日突然曬出多張舊照，回憶驚人的成長史，沒想到小時候的她就與多位巨星同台，讓網友看了十分羨慕。

楊小黎19日透露，最近看到一檔新節目令她覺得熟悉，因為她小時候也經常在短劇節目中飾演天后們的幼年時期，過往回憶湧上心頭，她不禁呼道：「我的成長過程，好像也蠻像一齣戲的。」並附上多張與巨星同框的舊照，包含劉德華、吳奇隆、賈靜雯等，甚至還曾在節目上被郭富城索吻，羨煞眾人。

楊小黎曝光天王天后同框舊照。（圖／臉書 楊小黎 Shiauli Yang）

楊小黎曝光天王天后同框舊照。（圖／臉書 楊小黎 Shiauli Yang）

楊小黎表示，4歲開始拍戲，電影、電視、主持、廣告、配音都接觸過了，12歲息影去讀書，大學畢業後又回到演藝圈，從2013年回歸至今也經過11年，「回頭看看過去那個小女孩，現在還繼續的演著戲、唱著歌、主持著節目、盼望著未來，書寫著故事」，她很開心今年還有節目可以揭密明星們的成長經歷，「真的是搭上回憶的時光機，非常的用心」。

楊小黎的回憶殺曝光後，立刻引來網友留言回應，「小時候可愛～長大很美」、「許多童年以來的夢中情人」、「看著你長大的我們」、「可愛又聰明的小黎，真幸褔！根本是最多的天王、天后收割機」、「小黎的成長，陪伴著我的青春，這一張張照片真的都是回憶」、「想不到妳跟我差不多年紀，要說小時候看著妳長大好像怪怪的」、「感謝妳一路陪我們長大，時間真的過好快啊」。