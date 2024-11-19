台中市環保局發展AI判煙技術，結合70部計程車設置該系統，穿梭大街小巷揪出未定檢車輛及烏賊車。（台中市政府環保局提供／陳淑娥台中傳真）

台中市汽車數量是全國第1名、機車數量為全國第3名，空汙治理或環境治理較其他城市艱鉅。台中市環保局發展AI判煙技術，管制移動汙染源及固定汙染源排放，去年起更結合70部計程車設置系統，穿梭大街小巷揪出未定檢車輛及烏賊車，今年1至8月，查獲1萬部違規車輛，裁罰金額達157萬元，降低線源汙染改善空品。

台中市政會議19日專案報告，市長盧秀燕主持會議分享說，台中巨蛋建築設計師隈研吾先生曾跟她說，他對台中市的綠化環境與城市乾淨度印象深刻！近年透過環保局努力整治空汙、跨局處共同合作及市民配合政策，台中市空氣品質不良日已逐漸減少。

環保局副局長商文麟報告指出，台中市共計307萬部車輛，包括186多萬部機車、119多萬部汽車及2萬多部柴油車，環保局2020年引進數位科技，透過車牌影像自動辨識結合AI判煙系統，設置22組攝影機，但因屬固定式，效果有限。

環保局自2023年起，攜手「台灣大車隊股份有限公司」，以70輛計程車為載體，導入車辨判煙設備，公私協力擴大稽查範圍，不再侷限於特定路段或區域，隨著計程車穿梭大街小巷，辨識不合規定車輛，今年1至8月，揪出1萬部未定檢車輛，處分1572件，裁罰金額超過157萬元，另烏賊車也有所斬獲，降低全市線源汙染。

環保局表示，不僅機車汙染AI辨識系統奏效，環保局也布建AI智慧判煙系統，24小時監控工廠煙囪，並搭配AI智慧判煙系統，若工廠有異常排煙事件，藉由通訊軟體自動推播事件告警訊息通知，環保局可第一時間掌握事證，2023年迄今共查獲12件違規，裁罰共220萬元。