女星賈永婕今年9月接任台北101董事長，新官上任各方面力求表現，她的老公王兆杰也以行動支持妻子，18日深夜賈永婕在臉書曬出在101打卡照片，原來是王兆杰以公司名義花錢在101點燈支持中華隊，除此之外還偷偷放閃愛妻，讓賈永婕害羞甜喊：「他也太愛我了吧！」

賈永婕18日在臉書PO出多張照片和粉絲分享，她和老公一起到101打卡，101跑馬顯示大大的「台灣尚勇，前進東京，Taiwan No.1」最後跑出「德杰集團，永婕同心」除了慶祝替中華隊在世界12強棒球預賽獲得好成績以外，還偷偷和妻子告白。讓賈永婕開心表示：「好喔好害羞喔！今天輪到老公點燈加油，但是也太愛我了吧」。

賈永婕老公王兆杰為愛點燈。（圖／翻攝自賈永婕 臉書）

賈永婕幽默表示感謝自己的忠實粉絲「腦公」一直以來都這麼支持她，並透露「王董名言他是出錢、出力、出氣筒」。值得注意的是賈永婕PO出的照片中，除了有在101內外的紀念照以外，後面幾張還有她和老公「嘴對嘴」接吻的親密合照，兩人就算已經結婚22年，還是十分恩愛。

王兆杰為老婆出錢出力。（圖／翻攝自賈永婕 臉書）

貼文一曝光後，不少網友紛紛留言表示：「哇塞！這個不只點了光明燈，還有安太座！非常有智慧的老公！」、「希望您一直堅持下去，我喜歡看有賈永婕的101」、「幸福人妻」、「根本是現實中的偶像劇」、「已經超棒，愛台灣又無敵閃的！」，有網友好奇提問：「老公點燈要付費嗎？」，賈永婕則親自回應：「牌價不打折」。