根據統計，全台約有200萬人飽受偏頭痛困擾，其中不乏慢性頑固型偏頭痛，許多青壯年飽受其苦，幾痛不欲生；台中榮總針對頑固性偏頭痛患者給予口服藥物及雷射針灸治療後發現，8成患者症狀獲得改善，效果可持續3個月，相關成果在2023韓國國際頭痛大會、2024年荷蘭歐洲頭痛大會發表，獲得肯定，也為患者帶來治療希望。

台灣頭痛學會統計，全台約有200萬人飽受偏頭痛困擾，整體人口盛行率高達9.1％，其中女性患者盛行率是男性的3倍，若未及時治療，可能演變為每月發作超過15天的慢性偏頭痛，且治療更困難，易預後不佳，不僅影響日常生活，更成為青中壯年失能的重要原因之一。

台中榮總神經內科和傳統醫學部跨科成立偏頭痛治療團隊，針對頑固性偏頭痛患者給予口服藥物及雷射針灸共同治療後發現，8成患者症狀獲得改善。（馮惠宜攝）

25歲的張小姐受慢性偏頭痛困擾10年，幾乎天天頭痛，白天痛到無法工作，晚上痛到難以入睡，嚴重影響生活品質；42歲的劉小姐大學時期偶發頭痛吃止痛藥抑制，卻逐漸演變成嚴重偏頭痛，被迫提前退休休養。

為協助患者，台中榮總神經內科和傳統醫學部跨科成立偏頭痛治療團隊，針對頑固性偏頭痛患者給予口服藥物及雷射針灸共同治療後發現，8成患者症狀獲得改善，且病患經過一個月8次的雷射針灸完整療程後，治療效果持續至第3個月達高峰，平均每月可降低7日發病天數，疼痛程度和緩，1／6患者在完成療程後10個月以來未再復發。

台中榮總神經內科和傳統醫學部跨科成立偏頭痛治療團隊，針對頑固性偏頭痛患者給予口服藥物及雷射針灸共同治療後發現，8成患者症狀獲得改善。（馮惠宜攝）

台中榮總神經內科醫師王其聖指出，慢性偏頭痛治療方式多元，主要以藥物為主，現在透過口服藥物搭配雷射針灸，提供患者中西醫共治的新選擇。

台中榮總傳統醫學部醫師吳奐昀說明，雷射針灸和傳統針灸的中醫治療原理相同，都是透過刺激人體特定的「穴位」，幫助身體達到「得氣」的感覺，進而促進身體自我調節，達到治療效果。根據中醫理論，疼痛通常源於氣血運行不暢，透過刺激穴位能幫助恢復氣血的自然流動，達到減輕疼痛的效果。

這項研究成果已刊登於《BMC Complementary Medicine and Therapies》期刊並於2023年韓國國際頭痛大會、2024年荷蘭歐洲頭痛大會發表演說。且由於臨床及研究成果顯著，未來中榮預計將推廣至所有頭痛患者治療。