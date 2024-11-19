草屯鎮長簡景賢任內推動社福措施，包括加碼生育補助、重陽敬老金及新增喪葬慰問金，驟然離世，令鄉親不捨。（楊靜茹攝）

草屯鎮長簡景賢18日深夜猝逝，檢方19日相驗，死因「自然死亡」，家屬無異議，不解剖。（楊靜茹攝）

草屯鎮長簡景賢18日深夜猝逝，震驚政壇，也令鄉親惋惜，他任內推動社福措施，包括加碼生育補助、重陽敬老金及新增喪葬慰問金，金額在縣內鄉鎮市名列前茅，深獲鄉親支持，驟然離世，更讓家屬悲痛，擔心88歲簡母接連喪夫、喪子深受打擊，迄今不敢讓她知道。

簡景賢（享壽65歲）早年在電信業服務，並擔任中華電信工會常務監事，他熱心公益，陸續擔任草屯簡姓宗親會主委、草屯體育會理事長、草屯獅子會第36屆會長等，2002年轉戰政壇，以無黨籍當選第15屆縣議員。

2005年簡景賢以無黨籍挑戰草屯鎮長，以85票敗給國民黨籍周信利，接續成功回鍋第17屆縣議員。2010年，草屯鎮長周信利因賄選當選無效，簡以國民黨籍投入鎮長補選，卻以19票之差飲恨，敗給綠營洪國浩，2014年當選第18屆縣議員，最終於2018年第3次挑戰草屯鎮長成功，並順利連任，未料任期未過半在鎮長辦公室猝逝。

報案人說，他18日代班司機，過了鎮長晚間7、8時下班時間，鎮長都沒有打電話給他，認為簡景賢愛看棒球，以為鎮長在休息室看球賽，直到深夜近11時打電話給鎮長，鎮長沒接電話，覺得有異，進休息室查看，發現簡景賢上半身躺臥床上，雙腳著地，身體已經僵硬，疑似猝逝報案。

警方查看監視器畫面，確定沒有外力介入，南投地檢署檢察官19日相驗，死因為自然死亡，家屬無異議，不解剖，遺體交由家屬處理後事。

家屬表示，簡母已高齡88歲，去年底丈夫過世，如今長子簡景賢又離世，擔心她打擊太大難以承受，迄今不敢讓她知道。