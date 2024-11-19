因應全球教育科技發展趨勢，教育部於8月頒布「中小學數位教學指引3.0」，規範生成式AI可應用於教學。緊跟這股浪潮，科教業者也紛紛將人工智慧與教學結合，並打造全新介面，像是ViewSonic與康軒文教集團與南一教育集團共同首創「AI教科書」；威盛電子旗下數位學習品牌「學習吧」則建置平台，讓老師使用AI改作業，大幅節省批改時間。

對準人工智慧結合教育的趨勢，全球視訊與教育科技品牌ViewSonic，導入AI技術，今年不僅發布「AI教科書白皮書」、在8月推出市場首創「AI教科書」，更攜手高雄師範大學建置全國首座AI教師培訓中心。此外，亦展開系列「ViewSonic Future School」認證計畫，在台也已成功協助超過1000所國中、小學整合AI教科書，加速學校數位轉型，建構適性化學習體驗。

為了協助老師提升數位教學技能，ViewSonic也創建myViewBoard 沉浸式數位白板系統，整合ClassSwift 一站式即時互動教學平台和AI教科書，學生可透過平板電腦參與課堂活動。課後，教師能夠在平台管理教學進度和追蹤成效，靈活調整教學內容。

ClassSwift 一站式即時互動教學平台當中更具備「3D AI歷史角色互動」，學生能與AI驅動的3D歷史人物對話，實現沉浸式學習；「AI發音評估」則幫助教師快速檢視學生的外語學習成果，通過學生錄音比對語句的準確性、完整性、流暢度與韻律，提供即時的發音反饋，提升語言教學效果。「AI教學助理」則可依據學生回應，精準分析學習進度，為教師提供教學策略建議。

威盛電子旗下數位學習品牌「學習吧」與進階學習品牌「加分吧」，同樣設計平台，透過AI解決師生教學時的各種潛在問題，當中包含廣受好評的AI中、英、閔語音辨識，學生藉由錄音閱讀，AI將自動判讀朗讀流暢度與正確度，以及AI作業批改小工具，讓教師在進行文章類作業批閱時，能夠先以AI提供的文章內容建議，大幅節省教師從頭進行文字批改的時間。