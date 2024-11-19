一名婦女因好奇「大陸蜂蜜」的一頁式網路購物廣告，差點陷入「假網購」詐騙，幸得銀行行員及北市警方即時介入，成功保住其新台幣36萬元積蓄。

北市警大安分局指出，警方與轄區金融機構長期合作，透過反詐騙宣導提升行員敏銳度，並要求行員在遇到民眾欲提領或匯款大筆金額時，主動關懷提問並通知警方到場協助。

日前，瑞安街派出所副所長方邦彥與警員蘇威豪巡邏至富邦銀行和平分行時，接獲行員通報，一名婦女疑似遭到詐騙。

警方到場後，耐心傾聽婦女敘述，得知她日前因瀏覽社群平台上的中國大陸蜂蜜廣告，進一步點擊網站並加入LINE與賣家聯繫，打算匯款購買商品。然而，該網站疑點重重，且婦女計劃匯款金額龐大，引起行員警覺。

經警方檢視後，確認該購物平台為典型「假網購」詐騙手法，常見於一頁式網站，特徵包括宣稱商品限量、價格偏低、評價全是好評，但無法查詢銷售者公司名稱或聯絡資訊等。經警方耐心勸說，婦女終於打消匯款念頭，成功避免財務損失。

警方指出，假網購詐騙目前占詐騙手法前5名的第2名，雖財損無法與第1名的假投資相比，但根據統計，11月18日全台假網購詐騙也損失了300多萬元。

警方提醒，網購時應提高警覺，尤其面對價格異常偏低或需匯款至私人帳戶的情況，務必三思。如有疑慮，可撥打165反詐騙專線或110報案，確保自身財產安全。