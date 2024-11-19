台北市和平新生天橋11月初原暫緩拆除，但因文資委員判定不具文化資產保留價值，工務局19日接續拆除作業，引起民眾反彈。民進黨議員何孟樺批評，市長蔣萬安團隊上任2年，首度展現「行政效率」，居然是為踐踏民意，重現威權思維重現，要求蔣與反對方溝通後再行研議天橋去留。北市府回應，賴清德總統於台南市長任內排拆11座天橋。

何孟樺指出，今日前腳文化局才宣佈不予登錄文資，後腳新工處就開始圍牆準備拆除。但資料顯示，2023年以來15件文資提報，從提報到現勘多半間隔1個月以上，最久的甚至長達3個月以上，新生和平天橋卻在提報後1周就現勘，不到1周提出結論，令人不經懷疑有「奉交下」，導致神速推進。

何孟樺指出，市府提出支持拆除天橋的理由是交通安全，但調閱資料，和平新生路口於2021年至今年10月，交通事故共231件，其中行人涉入事件僅6件，其餘都是機動車輛事故，顯然該路口不僅行人事故風險低，天橋橋墩也根本不是造成事故的主因，以交通安全理由拆除天橋，根本是張飛打岳飛。

她說表示，天橋存留過去多半尊重地方民意，橋齡44年的民權承德天橋便因為地方居民需要，不僅保留，還加裝電梯。如今地方對於和平新生天橋去留有不同意見，市府本應循慣例在地民意確認後再做決定，而非單憑蔣萬安個人意志決定去留。

何孟樺大酸，面對反彈，蔣萬安前腳才對外說要加強溝通，轉過頭卻在市政會議上宣稱「堅持對的事」，執意要拆除和平新生天橋。她痛批，蔣萬安不進行溝通就強拆天橋根本是威權思維重現，要求蔣說話算話，暫緩拆橋，先有溝通，才有存廢。

北市府副發言人李政軒回覆，賴總統於台南市長任內排拆11座天橋，高雄市長陳其邁今年拆除九如橋，台南市長黃偉哲2022年拆除元陸橋，前基隆市長林右昌2021年48小時內拆除火車站前天橋，前屏東縣長潘孟安則於2017年拆除仁愛天橋。