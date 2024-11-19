現場播放水土保持教育宣導影片。（王揚傑攝）

為推廣水土保持觀念，新北市農業局今（19）日在板橋區沙崙國民小學舉辦「收集吧！松果兒農村水保任務」農村水保線上遊戲競賽，由農業局長諶錫輝帶領250名師生在遊戲競賽過程中，學習水土保持知識並了解水土保持對農村發展的重要性。

農業局表示，為翻轉生硬難懂的水保知識，近年來持續透過多元及創意方式，向民眾宣導水土保持的重要性，今年更是創建2D橫向卷軸水保網頁遊戲，跳脫傳統的教育模式，以寓教於樂的方式，翻轉生硬難懂的水保知識，讓水保教育不受區域、時間限制。

遊戲以新北金牌農村平溪紫東社區為背景，遊戲中的主人翁「松果兒」為了將平溪紫東社區的農特產帶回去給奶奶，踏上水土保持冒險之旅，遊戲玩家需要在遊戲中學習到農藥及垃圾廢棄物會破壞農業生產，而濫墾濫伐的怪手會破壞水土保持，幫助「松果兒」收集路上的紅淡比蜜、鵝掌柴、常春藤和艷紅鹿子百合等平溪紫東社區之農特產及植物。

農業局長諶錫輝帶領250名師生在遊戲競賽過程中，學習水土保持知識。（王揚傑攝）

今日農業局與今年獲得農業部農村發展及水土保持署認證為水土保持酷學校的沙崙國小合作，辦理農村水保線上遊戲競賽，表現傑出的前8名學生由諶錫輝頒發禮券鼓勵，有效提升學生學習水土保持相關知識的動機。

競賽表現傑出的前8名學生由農業局長諶錫輝頒發禮券鼓勵。（王揚傑攝）

競賽表現傑出的前8名學生由農業局長諶錫輝頒發禮券鼓勵。（王揚傑攝）

沙崙國小校長徐福海表示，學校能成為第9屆水土保持酷學校種子學校，透過此次「收集吧！松果兒農村水保任務」線上競賽與農業局合作，推動農村、水保、環境教育等，讓學生能在多元且創新的學習中成長，同時也為社區注入更多正向能量，為孩子們創造更多具教育意義的學習平台。

諶錫輝說，透過師生們一同參與農村水保線上遊戲競賽活動，提升小學生對水土保持教育知識和環境保育知識的了解，讓學生在充滿趣味的遊戲中了解水土保持在當地的農業發展過程中扮演的角色，結合環境教育，宣導水土保持的知識，提升學生對水土保持、環境及生態的重視與關心，讓水土保持及農村再生觀念的全面普及。

農業局表示，歡迎家長帶小孩在家裡一起登入「收集吧！松果兒農村水保任務」，讓「松果兒」以深入淺出的方式說明水土保持的重要性。