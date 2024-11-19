台東縱谷地區景點電動自行車普及，但事故頻傳，無法提供保險，導致業者和遊客困擾，台東縣議員盼縣政府協調保險業者。台東縣政府表示，正在擬定相關自治條例，以保障消費者和業者權益。

縣議員陳宏宗今天在台東縣議會縣政總質詢時，為了縱谷地區電動車問題質詢台東縣長饒慶鈴和台東縣政府交通及觀光發展處長卜敏正。陳宏宗說，池上觀光自行車業者為地方創造商機，迄今無法提供保險，出意外時業者必須自行承擔。

台東縣議員陳宏宗19日縣政總質詢時，關心電動自行車業者及遊客權益。（蔡旻妤攝）

陳宏宗建議台東縣政府早日找保險商提供保險，處理消費意外理賠，自行車出租業無法投保險保障消費者的權益，十分困擾。

卜敏正回應，台東縣政府已擬定「台東縣三輪以上營業用慢車登記管理辦法」，針對「人力為主，電力為輔」的慢車制定相關驗車、請領牌照、駕駛人資格、保險等相關規定，預計12月中旬發布實施。

卜敏正提及，另外，對於三輪以上純電動遊園車（名稱暫訂）正擬訂定自治條例，並於18日於池上邀請業者召開座談會、聆聽意見，期未來制定完整規範讓業者依循，也讓消費者到台東旅遊更有保障。