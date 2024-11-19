桃園市楊梅區大成路、中山路連通的人行地下道為周邊國中、國小學生常用的交通要道之一，但地下道不僅漏水，牆面更被塗鴉，民眾憂心成為治安死角，國民黨籍議員周玉琴接獲家長陳情，地下道不僅髒亂、漏水，燈光略昏暗，學生都不太敢走。桃園市養工處回應，地下道由楊梅區公所負責維管，將列入明年度的改進修繕計畫，預計明年爭取到經費後開始修繕。

桃園市楊梅區大成路、中山路連通的人行地下道為周邊國中、國小學生常用的交通要道之一，但地下道不僅漏水，牆面更被塗鴉，民眾憂心成為治安死角。（廖姮玥攝）

桃園市楊梅區大成路、中山路連通的人行地下道為周邊國中、國小學生常用的交通要道之一，但地下道不僅漏水，牆面更被塗鴉，民眾憂心成為治安死角。（廖姮玥攝）

周玉琴呼籲市府應做整體改善，保障民眾通行安全。該地下道燈光不足、地板潮濕，楊梅國中及國小學生常常會使用，不過設備老舊，又無手扶梯及電梯，若身障人士需要通行非常不方便，台1線車多、車速快，學生族群通行非常危險，因此希望相關單位可以妥善改善。

桃園市楊梅區大成路、中山路連通的人行地下道為周邊國中、國小學生常用的交通要道之一，但地下道不僅漏水，牆面更被塗鴉，民眾憂心成為治安死角。（廖姮玥攝）

養工處回應，地下道由楊梅區公所負責維管，因地下道老舊，當時興建的設計圖、相關資料已找不到，若要增設手扶梯及電梯，不清楚機電設備位置，也不一定有預留設置空間，若擅自開挖施工恐有風險，加上地下道老舊有存廢的問題，後續若有需要拆除，會由公所評估，目前短期目標以修繕為主，中長期存廢問題會再開會討論。另外相關修繕工程將列入明年度的改進修繕計畫，爭取改善抓漏、防水閘門、燈具及樓梯止滑條等，並將牆面油漆粉刷，預計明年爭取到經費後開始修繕。